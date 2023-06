Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Einladung: Spendenübergabe der Feuerwehr Heiligenhaus an die Feuerwehr Ratingen

Heiligenhaus (ots)

Am Mittwoch, den 28. Juni 2023 werden die Spenden für die am 11. Mai 2023 in Ratingen verletzten Einsatzkräfte an die Feuerwehr Ratingen übergeben. Es ist eine beachtliche mittlere vierstellige Summe aus den Reihen der Mitglieder und des Fördervereins der Feuerwehr Heiligenhaus zusammengekommen. Auch im Rahmen des Stadtfestes konnten Spenden gewonnen werden.

Hierzu laden wir die Medienvertreter am Mittwoch, den 28. Juni 2023 um 18:30 Uhr in die Feuer- und Rettungswache Heiligenhaus (Dr.-Julius-Held-Straße 1, 42579 Heiligenhaus) ein.

Seitens der Feuerwehr Heiligenhaus wird der Leiter der Feuerwehr Dr. Jan Heinisch und der Pressesprecher der Feuerwehr Dominic Wulf zugegen sein. Darüberhinaus sind Vertreter der Kinderfeuerwehr, der Jugendfeuerwehr, der Einsatzabteilung und des Fördervereins vor Ort.

Der Leiter der Feuerwehr Ratingen René Schubert wird die Spende vor Ort entgegennehmen.

Die Übergabe findet im Rahmen des Gruppennachmittags der Kinderfeuerwehr der Feuerwehr Heiligenhaus statt.

Zwecks Planung wird um kurze Anmeldung über presse@fw-heiligenhaus.de gebeten.

