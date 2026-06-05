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Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Vermögensabschöpfung am Flughafen Stuttgart erfolgreich vollstreckt

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Am 04. Juni 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Flughafen Stuttgart eine deutsche Staatsangehörige vor ihrem Flug nach Barcelona. Die Frau wies sich mit einem gültigen deutschen Reisepass aus. Die Überprüfung ihrer Daten im polizeilichen Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Vermögensabschöpfung. Demnach sollten Vermögenswerte in Höhe von 1.515 Euro eingezogen werden. Die 35-Jährige konnte den geforderten Betrag vor Ort begleichen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Frau ihre Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart
Daniela Filipovic
Telefon: 0711 78781 - 1020
E-Mail: pressestelle.flughafen.stuttgart@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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