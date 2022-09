Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweite Reise mit falschem Ausweis endet bei der Bundespolizei

Weil am Rhein (ots)

Athen - Brüssel, so lauteten die Reisedaten eines 32-Jährigen. In Weil am Rhein beendete die Bundespolizei die Reise. Der Grund, der Mann war mit falschen Papieren unterwegs.

Am frühen Montagmorgen (26.09.2022), kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Autobahnübergang Weil am Rhein einen aus Italien kommenden Fernreisebus. Dabei legte ein 32-jähriger Fahrgast einen französischen Reisepass vor. Bei der Überprüfung stellte die Streife Fälschungsmerkmale im vorgelegten Dokument fest. Der Mann war geständig und gab an, den Ausweis für 1000 Euro in Griechenland gekauft zu haben. Von Athen konnte der Mann bis nach Deutschland reisen, bevor die Bundespolizei die Fälschung auffliegen ließ. Durch die Bundespolizei wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet. Das Dokument wurde sichergestellt. Da der syrische Staatsangehörige ein Schutzersuchen äußerte, wurde er an eine Landeserstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

