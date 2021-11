Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Aggressiver Jugendlicher mit 1,5 Promille am Bahnhof Bad Krozingen

Bad Krozingen (ots)

Weil ein alkoholisierter 17-Jähriger kaum noch laufen konnte, wurde am Samstagmorgen der Rettungsdienst verständigt. Da er sich gegenüber den Rettungskräften aggressiv verhielt und zudem ein Mädchen geschlagen haben soll, wurde er durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen und später dem Vater übergeben.

Der 17-jährige deutsche Staatsangehörige befand sich am frühen Samstagmorgen (30.10.2021) kurz nach Mitternacht, in alkoholisiertem Zustand, am Bahnhof Bad Krozingen. Da er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, wurde durch anwesende Reisende der Rettungsdienst informiert. Gegenüber den eingesetzten Rettungskräften verhielt sich der 17-Jährige aggressiv und soll im weiteren Verlauf einer unbeteiligten 15-jährigen deutschen Staatsangehörigen, die helfen wollte, mit der Faust auf deren Ohr geschlagen haben. Die Bundespolizei nahm den Jugendlichen in Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Der junge Mann wurde drei Stunden später von seinem Vater auf dem Freiburger Bundespolizeirevier abgeholt. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den 17-Jährigen eingeleitet.

