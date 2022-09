BPOLI-KA: Feueralarm führt zur Räumung des Mannheimer Hauptbahnhofs

Wiesloch (ots) - Bereits am Morgen des Dienstags, 16. August 2022, wurde ein 66-Jähriger in der Regionalbahn 68 (Fahrweg Frankfurt/ Main - Wiesloch-Walldorf) am Bahnhof Wiesloch Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung des Geschädigten mit dem bislang ...

mehr