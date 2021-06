Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Festnahme auf Dienstreise - Eifriger Ermittler schnappt zu

Mannheim (ots)

Freitagabend gegen 18 Uhr erkannte ein Ermittler der Bundespolizei einen international gesuchten Dieb am Hauptbahnhof Mannheim. Der Beamte befand sich auf dem Heimweg von einem Lehrgang, als dieser den 35-jährigen Franzosen erkannte, gegen welchen er selbst zuvor einen Untersuchungshaftbefehl bei der Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkte. Er verständigte umgehend telefonisch eine uniformierte Streife der Bundespolizei, welche den Gesuchten festnehmen sollte. Dieser gab sich während der Personenkontrolle zunächst ahnungslos und ergriff plötzlich die Flucht. Dem noch anwesenden Ermittler gelang es, den Flüchtigen zu ergreifen. Dabei stürzten jedoch beide zu Boden. Hierbei wurde der Ermittler leicht verletzt. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 35-Jährige heftigen Widerstand. Infolgedessen wurde er auf die örtliche Wache gebracht, um die Identität des Gesuchten zu bestätigen. Bei der Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich weiterhin heraus, dass er wegen einiger Diebstahlsdelikte international von mehreren Strafverfolgungsbehörden und der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit einem weiteren Haftbefehl gesucht wurde. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt Mannheim eingeliefert.

Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell