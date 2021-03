Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unbekannter droht Kontrolleur - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch den 10. März 2021, ereignete sich gegen 10:11 Uhr ein Vorfall in der S42 auf der Fahrt vom Bahnhof Sinsheim zum Haltepunkt Sinsheim Museum/Arena. Ein bislang unbekannter Mann versuchte sich, nachdem er einen Fahrscheinprüfer erkannte, ein Ticket zu kaufen. Da der Unbekannte bis dahin nicht im Besitz einer gültigen Fahrkarte war, wollte der Fahrscheinprüfer die Personalien des Mannes klären. Der Unbekannte weigerte sich jedoch, beleidigte den Prüfer und drohte ihm Schläge an. Beim nächsten Halt der Bahn, am Haltepunkt Sinsheim Museum/Arena flüchtete der Unbekannte. Der Kontrolleur gab diesen Vorfall nach seiner Ankunft in Heilbronn der örtlichen Bundespolizei zur Kenntnis.

Die Bundespolizei nimmt nun die Ermittlungen gegen den Unbekannten wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung sowie Nötigung, Beleidigung und Erschleichen von Leistungen auf.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160, der kostenlosen Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 oder schriftlich über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.

