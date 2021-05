Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gesuchter stellt sich der Bundespolizei

Bietingen (ots)

Ein mit nationalem Haftbefehl gesuchter Deutscher stellte sich am vergangenen Montagabend der Bundespolizei. Der 32-Jährige kam in den Abendstunden am Grenzübergang in Bietingen auf eine Streife der Bundespolizeiinspektion Konstanz zu und wollte freiwillig seine Haftstrafe antreten. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass gegen den Deutschen ein Haftbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung vorliegt. Welche Beweggründe den Mann veranlassten, sich nun den Behörden zu stellen, blieb offen. Tatsächlich vermochte der gesuchte Straftäter aber die auferlegte Geldstrafe nicht zu bezahlen - eine Haftstrafe als Ersatz wurde damit unvermeidbar. Der in Deutschland wohnsitzlose 32-Jährige wird nun für die nächsten 50 Tage seine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt in Konstanz absitzen.

