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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung in der S-Bahn

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Reisenden kam es am Donnerstagmorgen (26.03.2026) in einer S-Bahn der Linie S1.

Bisherigen Informationen zufolge nutzte ein 28-Jähriger gegen 10:00 Uhr die S1 auf der Strecke von Stuttgart-Obertürkheim zum Hauptbahnhof Stuttgart (tief). Im Laufe der Fahrt wurde er auf einen 19-jährigen Mitreisenden aufmerksam, welcher mehrfach lautstark geschrien haben soll. Da sich der 28-Jährige durch dieses Verhalten offenbar gestört fühlte, sprach er den jungen Mann an und forderte ihn auf, sich ruhig zu verhalten. Daraufhin sollen beide Personen in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Hierbei soll der 19-Jährige den deutschen Staatsangehörigen beleidigt und ihm einen Energy-Drink über die Hose geschüttet haben. Der 28-Jährige soll den ukrainischen Staatsangehörigen daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Alarmierte Beamte der Bundespolizei konnten die Kontrahenten kurz darauf antreffen und kontrollieren. Ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung, wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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