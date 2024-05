BPOLI S: Erregung öffentlichen Ärgernisses durch einen Unbekannten

Stuttgart (ots) - Am gestrigen Dienstagnachmittag (14.05.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter das Mobiltelefon einer 21-jährigen Reisenden am Stuttgarter Hauptbahnhof. Die junge Reisende fuhr am gestrigen Tag zunächst mit einem ICE in Richtung Stuttgart, ihr Mobiltelefon lag dabei in der offenen Handtasche. Bei der Ankunft des Fernzuges am Stuttgarter Hauptbahnhof gegen 16:40 Uhr soll dann ein bislang ...

