Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Smartphone bei Streitigkeit beschädigt

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Am vergangenen Samstagmittag (11.11.2023) kam es am Bahnhof Untertürkheim zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen, in deren Folge das Smarphone eines 16-Jährigen beschädigt wurde. Bisherigen Informationen zufolge gerieten der 16-Jährige und sein ein Jahr älterer Kontrahent zunächst wohl gegen 14:15 Uhr am Untertürkheimer Bahnhof in eine verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf dieser Streitigkeit soll dann der 17 Jahre alte türkische Staatsangehörige seinem Gegenüber das Smartphone aus der Hand geschlagen haben. Hierbei wurde das Geräte augenscheinlich stark beschädigt und konnte nur noch eingeschränkt genutzt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem vorliegenden Fall wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell