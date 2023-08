Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Hund beißt Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Ein Hund hat am gestrigen Donnerstag (03.08.2023) zwei Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof gebissen und dadurch verletzt. Gegen 17:24 Uhr soll ein 40-Jähriger zusammen mit seinem angeleinten Hund am Bahnsteig 5 des Hauptbahnhofes entlanggegangen sein, als der Dobermann offenbar unvermittelt einen 41 Jahre alten Reisenden attackierte und diesen in das Bein biss. Der Geschädigte erlitt durch den Vorfall leichte Bisswunden, lehnte jedoch eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Auf dem Weg aus dem Hauptbahnhof hinaus biss der Hund wenige Minuten später erneut zu und verletzte dabei eine 48-Jährige leicht am Oberschenkel. Aufgrund der vorgefallenen Bissattacken wurde der Hund durch die alarmierte Streife der Bundespolizei sichergestellt und dem Tiernotdienst übergeben. Gegen den 40-Jährigen deutschen Staatsangehörigen, welcher uneinsichtig und unkooperativen gegenüber den Einsatzkräften auftrat, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

