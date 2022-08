Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 41-Jähriger widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen

Heilbronn (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann hat am gestrigen Dienstagmittag (23.08.2022) Einsatzkräfte der Bundespolizei angegriffen und Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet. Der deutsche Staatsangehörige war am gestrigen Dienstag (23.08.2022) gegen 14:00 Uhr am Heilbronner Hauptbahnhof mit seinem Fahrrad unterwegs. Als er von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn angesprochen und gebeten wurde abzusteigen, ignorierte er die Aufforderung und spuckte stattdessen auf den Boden. Als der 41-Jährige schließlich in der Nähe eines Treppenabganges von seinem Fahrrad stieg, wurde er durch zwei Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn auf sein Verhalten angesprochen. Der in Stuttgart wohnhafte Mann reagierte umgehend aggressiv, schmiss sein Fahrrad von sich und beleidigte und bedrohte die Beamten. Aufgrund seines Verhaltens wurde er durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht und gefesselt, wogegen er sich widersetzte und einem Beamten in die Hand biss. Der anhaltend aggressive 41-Jährige wurde zunächst auf die Dienststelle verbracht und im Anschluss aufgrund seiner psychischen Ausnahmesituation in einem Krankenhaus behandelt. Bei dem Vorfall wurde ein Beamter leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Gegen den Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung.

