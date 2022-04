Polizei Bochum

POL-BO: Sachbeschädigung an mehreren Pkw in Bochum-Wiemelhausen

Bochum (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen sind der Polizei in Bochum gemeldet worden.

Gleich acht Pkw sind am Samstag, 2. April, an der Steinkuhlstraße in Bochum-Wiemelhausen beschädigt worden. Die Fahrzeugtüren wurden im Tatzeitraum zwischen 20 und 23.10 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt.

Das Kriminalkommissariat bittet unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell