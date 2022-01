Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Zugbegleiter beleidigt und bespuckt

Schwäbisch Hall-Schrozberg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Dienstagmorgen (11.01.2022) den Zugbegleiter einer Regionalbahn beim Halt des Zuges am Schrozberger Bahnhof beleidigt und bespuckt. Bisherigen Informationen zufolge soll der Unbekannte gegen 11:00 Uhr den Zug am Bahnhof Schrozberg betreten haben. Nachdem er offenbar weder den erforderlichen Mund-Nase-Schutz trug, noch eine gültige Fahrkarte für die Fahrt zu seinem Zielbahnhof vorweisen konnte, wurde er durch den 52-jährigen Zugbegleiter aufgefordert die Regionalbahn wieder zu verlassen. Der aggressive Mann soll den 52-Jährigen daraufhin verbal beleidigt, gegen eine Wand des Zuges gedrückt und bespuckt haben. Daraufhin verließ er den Zug und flüchtete in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter vor Ort durch die Einsatzkräfte nicht mehr angetroffen werden. Der unbekannte Mann soll circa 30 Jahre alt und 175 cm groß sein. Zur Tatzeit war er offenbar mit einer beigen Jacke bekleidet und führte einen kleinen Pudel mit sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Beleidigung, des Erschleichens von Leistungen und der Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +4971318882600 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell