Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 33-Jähriger greift Bahnmitarbeiter an

Stuttgart (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann hat am gestrigen Montagmorgen (06.07.2020) gegen 10:30 Uhr am Querbahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen und beleidigt. Die beiden Männer gerieten offenbar zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, da der 33-Jährige wohl mehrfach die derzeit geltenden Abstandsregeln missachtete. Daraufhin begann der kosovarische Staatsangehörige offenbar die Servicekraft zu beleidigen und soll ihm im weiteren Verlauf unvermittelt mit einem Kopfstoß angegriffen sowie ihn mit einer gefüllten Getränkedose beworfen haben. Diese verfehlte den Geschädigten, der keine offensichtlichen Verletzungen vom Angriff davontrug, nur knapp. Bis zum Eintreffen einer alarmierten Streife der Bundespolizei beruhigte sich der bereits polizeibekannte Mann nicht und beleidigte weiterhin seinen Kontrahenten, weshalb er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis erhielt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung rechnen.

