FW-F: Brennender Reisebus am Mainufer in Sachsenhausen

(tg) In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte ein am Mainufer geparkter Bus. Die Einsatzkräfte wurden durch die Leitstelle gegen 02:11 Uhr alarmiert. Insgesamt gab es eine Vielzahl an Notrufen, die den brennenden Bus am südlichen Mainufer meldeten. Bereits auf der Anfahrt war die Rauchsäule in der Nähe der alten Brücke zu sehen. Vor Ort wurde ein vollständig brennender Reisebus vorgefunden und sofort umfassende Löschmaßnahmen mit vier Strahlrohren eingeleitet. Dennoch zog der Einsatz sich bis gegen 03:24 Uhr hin. Seitens der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr und waren 26 Einsatzkräfte vor Ort. Es gab keine Verletzten, die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen.

