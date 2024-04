Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brennender Kinderwagen im Treppen-Raum schneidet Fluchtweg ab

Frankfurt am Main (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße "Unter den Linden" in Frankfurt Sachsenhausen durch einen Entstehungsbrand zu einem größeren Schaden in Folge der starken Rauchentwicklung.

Gegen 23:20 Uhr wurde der Leistelle das Feuer gemeldet und unmittelbar umfängliche Kräfte entsandt. Unter Atemschutz konnte im Treppenraum ein in Vollbrand stehender Kinderwagen zügig lokalisiert und mit einem Rohr abgelöscht werden. Durch das Feuer und den entstehenden Brandrauch war wiederum den Bewohnern der darüber liegenden Stockwerke ihr erforderlicher Fluchtweg abgeschnitten.

Die starke Rauchentwicklung sorgte dafür, dass alle Stockwerke des mehrgeschossigen Hauses umfänglich mit Brandrauch beaufschlagt wurden. In Folge wurden durch die Berufsfeuerwehr alle Stockwerke kontrolliert und die 8 Bewohner ins Freie begleitet. Alle Bewohner wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und zwei mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Durch einen umfassenden Einsatz mit Belüftungsgeräten konnte das gesamte Gebäude vom Brandrauch befreit werden. Das Objekt ist auf Grund der starken Brauchrauchbeaufschlagung derzeit unbewohnbar. Mit Unterstützung der Polizei wurden noch in der Nacht erforderliche Unterbringungsmöglichkeit für die Bewohner sichergestellt.

Der Einsatz der Feuerwehr war gegen ca. 2 Uhr beendet.

Eine genaue Schadenssumme kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht definiert werden. Die Brandursachenermittlung wird Teil der kriminaltechnischen Ermittlungen durch die Polizei sein.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell