LPI-GTH: Fahndung der KPI Gotha

Ilmenau (ots) - Ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses ereignete sich gestern in Bücheloh. Der 27-jährige Busfahrer befuhr die Ilmenauer Straße und touchierte dabei einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford eines 25-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles befanden sich keine Fahrgäste in dem Linienbus, verletzt wurde niemand. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr