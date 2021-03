Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Gartenlauben brennen in der Nacht nieder

Bonn (ots)

Bonn-Friesdorf, Rüdesheimer Straße; 06.03.2021 0:25 Uhr

Zum dritten Brand innerhalb von nur 12 Stunden wurde die Feuerwehr Bonn um kurz nach Mitternacht gerufen. In einer Kleingartensiedlung waren zwei nebeneinanderliegende Gartenlauben auf einer Fläche von rund 100 m² in Brand geraten. Der starke Flammenschein wies den Einsatzkräften der Feuerwache 3 den Weg. Neben den Lauben brannten auch Brennholz, das in großen Mengen sorgsam aufgeschichtet war und mehrere Bäume im Nahbereich.

Zur Brandbekämpfung wurden von insgesamt vier Trupps unter Pressluftatmer, davon drei von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Godesberg und zwei C-Rohre eingesetzt.

Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht, eine weitere wurde für Nachlöscharbeiten aufgewendet. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren 26 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1 und 3 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bad Godesberg.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell