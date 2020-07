FW-BN: Feuer am Parkrestaurant in der Rheinaue, ein Schwerverletzter

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Bonn-Rheinaue; 16.07.2020 04:08 Uhr

In der Bonner Rheinaue brannte in unmittelbarer Nähe zum Parkrestaurant ein Ausschankgebäude aus. Schon beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der hölzerne Pavillon in Vollbrand. Das Hauptgebäude des Parkrestaurants war durch das Feuer nicht betroffen. Mehrere Druckgasbehälter mussten aus dem Feuer geborgen und im Anschluss kontrolliert werden. Nach rund einer Stunde war das Feuer durch den Einsatz von drei C-Rohren unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten zogen sich weitere eineinhalb Stunden. Aufgrund des großen Löschwasserbedarfs musste eine Löschwasserversorgung über eine lange Wegestrecke verlegt werden. Zusätzlich wurde ein Tankfahrzeug der Feuerwehr Bonn mit 6000l Wasservorrat eingesetzt.

Nachdem der Einsatz abgeschlossen war, wurde gegen 07:30 Uhr in rund 70 m Entfernung zur Brandstelle eine brandverletzte Person in einem Gebüsch liegend gefunden. Die Person wies schwere Verbrennungen am Rücken auf und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst und einen Notarzt erstversorgt. Der Rettungshubschrauber ,Christoph 3' flog den Patienten in eine Spezialklinik für Brandverletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst von den Feuerwachen 1,2 und 3 sowie von der Löscheinheit Bad Godesberg der Freiwilligen Feuerwehr. Der Rettungshubschrauber Christoph 3 kam zur Unterstützung aus Köln.

Die Löscheinheit Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr besetzte während des Einsatzes die verwaiste Feuerwache 3.

