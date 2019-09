Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Bonner Feuerwehr rückt zu Zimmerbrand in Lengsdorf aus

Bonn (ots)

Bonn- Lengsdorf, Lengsdorfer Hauptstraße; 17.09.2019, 21:25 Uhr; Am Abend ist die Bonner Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in die Lengsdorfer Hauptstraße ausgerückt. Aufmerksame Anwohner beobachteten Feuerschein und Rauchentwicklung im 1.Obergeschoß eines leerstehenden Wohngebäudes und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr schickte nach Eintreffen umgehend einen Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr zur Brandbekämpfung vor. Ein weiterer Trupp kontrollierte das Gebäude um sicherzugehen, dass sich keine Personen in dem betroffenen Gebäude aufhalten. Mit der Drehleiter wurde die Dachhaut von außen auf Brandausbreitung kontrolliert und im Verlauf damit ein weiterer Rettungsweg für die Trupps im Innenangriff sichergestellt. Während des gesamten Einsatzes stand ein Rettungswagen zum Eigenschutz für die Einsatzkräfte bereit. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten im Brandraum und einer Zwischendecke konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Eine einstündige Brandsicherheitswache wurde durch ein Löschfahrzeug sichergestellt. Im Einsatz waren der Führungsdienst, die Löscheinheiten der Innenstadtwache, Lengsdorf und Duisdorf sowie ein Rettungswagen. Insgesamt waren Feuerwehr und Rettungsdienst mit 43 Einsatzkräften vor Ort.

