Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Nächtlicher Garagenbrand erfordert umfangreiche Löschmaßnahmen

Oberhausen (ots)

Mehrere Anrufer meldeten am späten Abend gegen 23:08 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Altstadt Süd. Umgehend wurde der zuständige Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 zur Einsatzstelle alarmiert.

Noch während der Anfahrt der Einsatzkräfte erhielt die Leitstelle weitere Notrufe. Es wurde berichtet, dass ein Garagenanbau in einem Hinterhof an der Nohlstraße in Flammen steht.

Für die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Ein Anbau stand in unmittelbarer Nähe zu einem Mehrfamilienhaus in Vollbrand. Schnellstmöglich wurde eine umfangreiche Brandbekämpfung mit mehreren Atemschutztrupps eingeleitet. Die Mieter konnten vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude eigenständig verlassen.

Im weiteren Verlauf der Löschmaßnahmen gestaltete sich das Aufsuchen der Glutnester in der Dachkonstruktion als sehr zeit- und materialaufwendig. Dabei mussten Teile der Dachhaut mit einer speziellen Säge geöffnet werden. Nach dem Abschluss der Einsatzmaßnahmen konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Es wurde keine Personen verletzt. Die Feuerwehr Oberhausen war zwei Stunden mit 16 Einsatzkräften im Einsatz.

Die Brandursache wird nun durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell