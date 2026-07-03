Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der K19 nahe Wanlo - Eine verletzte Person

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Mönchengladbach-K19, 02.07.2026, 01:57 Uhr, in Fahrtrichtung Wanlo (ots)

In der vergangenen Nacht wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 19 im Bereich der Autobahnauffahrt Wanlo alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Tanklastwagen von der Fahrbahn ab und geriet in die angrenzende Böschung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus erheblich beschädigt. Zudem riss der Drehkranz des Fahrzeugs ab, wodurch der Tankauflieger auf die Seite kippte.

Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr übernahmen Einsatzkräfte der Polizei die Erstversorgung des verletzten Fahrers. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher und streute auslaufende Betriebsmittel ab, um eine weitere Gefährdung zu verhindern.

Der Rettungsdienst versorgte den Fahrer gemeinsam mit einem Notarzt medizinisch. Nach der Erstversorgung an der Einsatzstelle wurde die verletzte Person zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen musste die Kreisstraße 19 in Fahrtrichtung Wanlo zeitweise vollständig gesperrt werden. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheiten Wanlo und Wickrathberg der freiwilligen Feuerwehr die Abrollbehälter Bau, der Rüstwagen und der Feuerwehrkran aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sascha Göddertz

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