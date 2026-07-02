Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Chemikalienaustritt, eine Person verletzt

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Mönchengladbach-Odenkirchen-West, 02.07.2026, 16:41 Uhr, Wetschewell (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Chemikalienhandel an der Straße Wetschewell alarmiert. Grund des Einsatzes war der Austritt von Schwefelsäure. Nach ersten Meldungen sollte dabei eine Person verletzt worden sein. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurden umgehend mehrere Einsatzkräfte zur gemeldeten Adresse entsandt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Mitarbeitenden den betroffenen Bereich bereits verlassen. Die verletzte Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfern versorgt.

Zur Erkundung des Gefahrenbereichs ging ein Trupp unter Chemikalienschutzanzug (CSA) vor. Dabei konnte festgestellt werden, dass keine weitere Schwefelsäure austrat. Im weiteren Einsatzverlauf verhinderten die Einsatzkräfte, dass die ausgelaufene Chemikalie in die Kanalisation gelangen konnte. Gleichzeitig wurde der Gefahrenbereich abgesperrt und vorsorglich ein Dekontaminationsplatz eingerichtet. Nachdem keine weiteren Gefahren festgestellt wurden, wurde eine Fachfirma mit der Beseitigung und fachgerechten Entsorgung der ausgelaufenen Chemikalie beauftragt.

Die verletzte Person wurde nach der Erstversorgung und Untersuchung durch den Notarzt zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik transportiert. Weitere Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen beenden.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungs- und Tanklöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Abrollbehälter Gefahrgut und Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug der Fachbereich Umwelt der Stadt Mönchengladbach ein Vertreter der Bezirksregierung aus dem Bereich Umwelt die Verpflegungskomponente des deutschen roten Kreuz sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sascha Göddertz

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