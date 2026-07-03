Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Pkw prallt gegen Bäume und gerät in Vollbrand Feuerwehrmann rettet Fahrer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte

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Mönchengladbach-Flughafen, 02.07.2026, 19:50 Uhr, Krefelder Straße (ots)

Am gestrigen Abend kam es auf der Zufahrt zum Flughafen zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Bäume und geriet unmittelbar nach der Kollision in Brand.

Über das automatische Notrufsystem des Fahrzeugs wurde die Feuerwehr alarmiert. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte kam ein Feuerwehrangehöriger, der sich in seiner Freizeit befand, zufällig an der Unfallstelle vorbei. Er erkannte die lebensbedrohliche Situation, befreite den Fahrer aus dem bereits brennenden Fahrzeug und brachte ihn in Sicherheit. Durch sein entschlossenes Eingreifen rettete er dem Fahrer vermutlich das Leben.

Der Fahrer wurde anschließend durch den Rettungsdienst der Stadt Mönchengladbach medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Da sich die Einsatzstelle im Bereich des Flughafens befand, hatte die Flughafenfeuerwehr mit einem Flugfeldlöschfahrzeug erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen umgehend die weitere Brandbekämpfung. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen konnte das Feuer auf das Fahrzeug begrenzt und ein Übergreifen auf die Vegetation verhindert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Freiwillige Feuerwehr Einheit Neuwerk, die Flughafenfeuerwehr mit einem Flugfeldlöschfahrzeug, ein Rettungswagen und der Notarzt der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

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