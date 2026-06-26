Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Elektrobrand in Trafostation

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Mönchengladbach-Flughafen, 26.06.2026, Krefelder Straße (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Elektrobrand innerhalb einer Trafostation auf einem Betriebsgelände an der Krefelder Straße.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Trafohäuschen bereits leicht verraucht. Aufgrund der besonderen Gefahrenlage bei elektrischen Anlagen bereitete die Feuerwehr vorsorglich einen Löschangriff mit einem C-Rohr vor. Der Brand im Bereich der elektrischen Anlage wurde anschließend mit einem Kohlenstoffdioxidlöscher abgelöscht und die Temperaturen im Bereich des Spannungsfeldes mittels Wärmebildkamera kontrolliert.

Nach dem Eintreffen des zuständigen Energieversorgers wurde die Trafostation spannungsfrei geschaltet.

Parallel dazu kam es zur Auslösung einer Brandmeldeanlage eines benachbarten Betriebes. Die Auslösung war vermutlich auf den Stromausfall zurückzuführen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk),das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz des Technik- und Logistikzentrums (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Andreas Jäger

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