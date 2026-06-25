Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: 125 Jahre Berufsfeuerwehr Mönchengladbach: Veranstaltungsprogramm aufgrund der angekündigten Hitze angepasst

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Mönchengladbach-Innenstadt, 27.06.2026, ab 9:00 Uhr, Europaplatz (ots)

Der Stadtfeuerwehrverband Mönchengladbach e. V. als Veranstalter des "Tages der Feuerwehr" anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach passt den Ablauf der Veranstaltung am 27. Juni 2026 an die angekündigten hohen Temperaturen an. Die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Besucherinnen und Besucher, der teilnehmenden Einsatzkräfte sowie der zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer haben für den Veranstalter oberste Priorität. Vor dem Hintergrund der aktuellen Wetterprognosen mit hochsommerlichen Temperaturen wurde daher entschieden, die Veranstaltungsdauer zu verkürzen und das Programm zeitlich zu konzentrieren. Die Veranstaltung findet wie geplant auf der Freifläche zwischen Europaplatz und Haus Westland statt und beginnt um 09:00 Uhr. Das offizielle Veranstaltungsende wird jedoch bereits um 14:00 Uhr erfolgen. Darüber hinaus wird das Programm flexibel gestaltet. Einzelne Vorführungen und Programmpunkte können zeitlich angepasst, zusammengefasst oder vorgezogen werden. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die wesentlichen Inhalte des Jubiläumstages trotz der besonderen Wetterlage präsentiert werden können. Der Stadtfeuerwehrverband Mönchengladbach e. V. bittet alle Gäste um Verständnis für diese Anpassungen. Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit den beteiligten Verantwortlichen getroffen und folgt dem Anspruch der Feuerwehr, auch bei eigenen Veranstaltungen verantwortungsvoll und vorausschauend zu handeln. Trotz der notwendigen Änderungen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf einen interessanten und abwechslungsreichen Tag freuen. Im Mittelpunkt stehen die Geschichte der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach, die Vorstellung moderner Einsatztechnik sowie die Begegnung mit den Menschen, die seit heute für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt einstehen.

Dirk Schattka

Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes

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