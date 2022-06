Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem leerstehenden Gebäude

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Flughafen, 07.06.2022, 04:55 Uhr, Am Nordkanal (ots)

Am Morgen wurde die Feuerwehr zu einem leerstehenden Gebäude an die Straße Am Nordkanal/Krefelder Straße gerufen. Ein zufällig vorbei fahrender Autofahrer hatte dort Feuerschein wahrgenommen. In einem Raum brannte Unrat. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand mit einem C-Rohr löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk).

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell