Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brennende Hütte in Dortmund

Bövinghausen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Am 06.04.2026 wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 19 Uhr zu einer brennenden Hütte nach Bövinghausen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchsäule zu erkennen und bei Eintreffen bestätigte sich die Meldung: Einige Räume einer alten Hütte standen in Flammen. Da sich die Einsatzstelle an der Grenze zu Castrop befindet, wurde auch die Nachbarfeuerwehr mit alarmiert, konnte aber nach kurzem Treffen an der Einsatzstelle wieder einrücken.

Mit zwei Strahlrohren wurde das Gebäude von außen gelöscht. Da sich auch Flammen innenliegend hinter einer Wand befanden und eine Brandbekämpfung von Innen durch herabfallende Teile der Decke nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Werfer des TLF 10000 genutzt, um das Feuer zu löschen. Damit ein erneutes Aufflammen durch mögliche Glutnester verhindert wird, wurde der Bereich abschließend mit Netzmittel bedeckt.

Die Feuerwehr Dormund war mit rund 20 Einsatzkräften der Feuerwache 5 und 9 vor Ort. Der Einsatz dauerte circa zwei Stunden. Zur Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell