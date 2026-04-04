Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

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Dortmund (ots)

Am 03.04.2026 kam es gegen 17 Uhr in der Straße Echeloh zu einem Brand auf einem Balkon eines mehrgeschossigen Wohnhauses. Der Brandrauch breitete sich in der Wohnung und in dem Treppenraum aus. Das Feuer drohte auf die dritte Etage überzugreifen. Die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Dortmund entsendete nach dem ersten Anruf zwei Löschzüge zur Einsatzstelle, sowie mehrere Rettungsmittel. Vor Ort konnten sich alle Bewohner vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude retten. Eine Person aus der Brandwohnung wurde durch den Rettungsdienst versorgt und einem geeignetem Krankenhaus zugeführt. Nach den abschließenden Maßnahmen der Feuerwehr konnten die Bewohner wieder ihre Wohnung betreten, die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz befanden sich ca. 25 Einsatzkräfte der Feuerwachen 8,5 und 4.

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