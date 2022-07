FW-DO: Feuerwehr löschte Stoppelfeld

Dortmund (ots) - Gestern Abend gegen 19:55 Uhr wurde die Feuerwehr an die Straße "An der Stipskuhle" in der nördlichen Gartenstadt gerufen. Dort brannte ein Wespennest hinter einer Hausfassade. Um an das brennende Wespennest zu gelangen, mussten Teile der Fassade geöffnet und die Dämmung entnommen werden. Erst jetzt konnten die Einsatzkräfte die Reste des Nestes und weitere Glutnester ordentlich ablöschen. Das Nest ...

