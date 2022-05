Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Person an Hauswand eingeklemmt

Dortmund (ots)

Gegen 7:50 Uhr wurde eine Person in Brechten von einem rollenden PKW an eine Hauswand gedrückt und eingeklemmt. Er konnte sich nicht selber befreien.

Als die ersten Kräfte wenig später in der Straße In den Hüchten eintrafen, wurde der PKW gegen weiteres verrutschen gesichert und mit Hebekissen von der Hauswand gedrückt. So gelang es den Brandschützern recht schnell den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Er wurde von einem Notarzt versorgt und später in ein Krankenhaus gefahren. Er zog sich nur leichte Verletzungen zu.

Warum sich das Fahrzeug in Bewegung setzen konnte wird nun von der Polizei ermittelt. Das Fahrzeug stand auf einem Stellplatz neben dem Haus. Als der Mann das rollen des Fahrzeugs bemerkte, versuchte er es zu stoppen. Dabei wurde er dann zwischen der Hauswand und dem Fahrzeug eingeklemmt.

Es waren 24 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 2 (Eving) und 1 (Mitte) sowie der Rettungsdienst an der Einsatzstelle.

