POL-PPWP: Umgefallener Baum blockiert Fahrbahn und Bahngleise

Kaiserslautern (ots)

Am späten Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr, meldete ein Zeuge bei der Kaiserslauterer Polizei, dass ein umgestürzter Baum den Blechhammerweg in Kaiserslautern sowie Teile der parallel laufenden Bahngleise blockiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein ca. zehn bis zwölf Meter hoher Baum den kompletten Blechhammerweg im Bereich der Einmündung Danziger Straße blockiert. Des Weiteren ragten Teile des Baumes ins Gleisbett auf dem unter anderem die Lautertalbahn unterwegs ist. Auf Grund dessen wurde der Schienenverkehr kurzfristig gestoppt, bis die Feuerwehr Kaiserslautern den Gleisbereich freiräumen konnte. Die Fahrbahn konnte in der Nacht nicht vom Baum befreit werden, sodass eine Vollsperrung im Bereich der Einmündung Danziger Straße, von der Berliner Straße kommend, eingerichtet wurde. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Aufräumarbeiten werden im Laufe des Montagvormittags durchgeführt. |pvd

