FW-BO: Schwerer Verkehrsunfall in Bochum Harpen

Am heutigen Mittwoch kam es auf der Straße Am Ruhrpark zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem acht Personen betroffen waren. Um 13:57 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die den Unfall meldeten. Aus noch unklaren Gründen waren zwei Fahrzeuge mit insgesamt acht Personen, davon vier Kinder an dem Unfall beteiligt. Ein Fahrzeug kam auf der Kreuzung zu stehen und ein PKW wurde in die Auffahrt zur Autobahn geschleudert. Als die Kräfte der Feuerwehr eintrafen, hatten sieben Personen die Fahrzeuge bereits verlassen. Eine Person war in einem Fahrzeug eingeschlossen und wurde durch die Feuerwehr befreit. Alle Beteiligten wurden durch die anwesenden Notärzte versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Um 14:50 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 37 Einsatzkräfte vor Ort. Im Bereich der Unfallstelle musste die Straßen gesperrt werden. Zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

