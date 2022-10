Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brandereignis in einem Studentenwohnheim

Bochum (ots)

Sonntagabend um 17:30 Uhr kam es zu einem Brandereignis in einem Appartement eines Studentenwohnheims in der Westhoffstraße in Bochum. Per Notruf ging der Notfall in der Feuerwehrleitstelle Bochum ein, woraufhin die Einsatzkräfte der Innenstadtwache, der Feuerwache in Wattenscheid, der Führungsdienst aus Werne, sowie die Freiwillige Feuerwehr Bochum Mitte anrückten.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte war das Appartement bereits verlassen. Der Bewohner der betroffenen Wohnung stand mit Nachbarn vor dem Hauseingang und schilderten die Situation. Ein Trupp ging daraufhin unter Atemschutz in das vierte Obergeschoss vor. Beim Betreten der Wohnung war eine mäßige Verrauchung wahrnehmbar. Flammen waren zu diesem Zeitpunkt bereits keine mehr zu erkennen. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich somit auf die Belüftung der Wohneinheit mittels elektrischen Lüfters, das stromlos schalten und die Kontrolle nach Glutnestern mit einer Wärmebildkamera.

Durch das Brandereignis ist das Appartement vorerst unbewohnbar. Der Mieter kommt glücklicherweise bei Nachbarn unter.

Rund 25 Einsatzkräfte waren ungefähr 1,5 Stunden im Einsatz.

