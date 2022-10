Feuerwehr Bochum

FW-BO: Schwerer Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der A40 in Wattenscheid

Bochum (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 05:05 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A40 zwischen drei PKW in Fahrtrichtung Essen. Der Unfallhergang ereignete sich kurz nach der Autobahnauffahrt Bochum-Wattenscheid-West.

Die Feuerwehrleitstelle Bochum alarmierte daraufhin die Feuerwachen in Wattenscheid und der Innenstadt, sowie den Rüstzug und den Einsatzleitdienst der Hauptfeuer- und Rettungswache in Werne. Ergänzend war die Feuerwehr Essen mit Einsatzkräften vor Ort, da der Unfallhergang nahe an der Stadtgrenze lag.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Unfallstelle so dar, dass durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge eines davon auf die linke Fahrspur in Fahrtrichtung Dortmund geschleudert wurde. Die beiden anderen Fahrzeuge weiterhin in Fahrtrichtung Essen zu liegen kamen. Alle drei Fahrzeuge waren jeweils nur mit den Fahrern besetzt - bei zweien konnte der Rettungsdienst jedoch nur noch den Tod feststellen. Der andere Fahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Autobahn A40 war anfänglich in beide Fahrtrichtung voll gesperrt. Bereits im Einsatzverlauf konnte die Fahrtrichtung Dortmund teilweise geöffnet werden. Zur Unfallermittlung hat die Polizei die Einsatzstelle übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell