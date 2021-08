Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennender Gasgrill im Fünften Obergeschoss am Birkhuhnweg

Bochum (ots)

Am heutigen Sonntag 01.08.2021 brannte auf einem Balkon im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Gasgrill. Um 16:27 Uhr ging ein Anruf bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, der den Brand meldete. Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle erfolgte ein neuer Anruf das der Brand aus wäre. Als der zuständige Löschzug der Haupt-Feuer und Rettungswache an der Einsatzstelle eintraf war Brandgeruch wahrnehmbar. Die Bewohner der Wohnung hatten zu diesem Zeitpunkt die Brandwohnung bereits alle verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Fünf Bewohner erlitten eine Rauchvergiftung und mussten durch den anwesenden Rettungsdienst versorgt werden. Die Brandwohnung und der Treppenraum wurde belüftet und somit vom Brandrauch befreit. Um 17:35 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheiten Langendreer der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell