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Polizei Essen

POL-E: Essen: Junger Mann wird ins Auto gelockt und geschlagen - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Am Montagnachmittag (22. Juni) sollen zwei Männer (22/49, beide deutsch-syrisch) an der Straße Eickenscheidter Fuhr einen 25-Jährigen in ihr Auto gelockt und ihn anschließend geschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 25-Jährige wurde offenbar unter einem Vorwand, etwas klären zu wollen, ins Auto gerufen. Als der 25-Jährige im Auto saß, fuhren die beiden Männer los. Im Fahrzeug sollen die Männer ihn bedroht, geschlagen und misshandelt haben.

Als der 25-Jährige während der Fahrt auf der A40 (Essen Richtung Mülheim, vermutlich Ausfahrt Holsterhausen) versuchte auszusteigen, soll ein Zeuge dies offenbar beobachtet und ein Foto gemacht haben. Kurze Zeit später ließen die beiden Männer den 25-Jährigen aus dem Wagen. Er wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung, Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer. Das zuständige Kommissariat sucht nach Zeugen, vor allem nach dem Jugendlichen/jungen Mann, der an der Autobahn-Ausfahrt ein Foto von dem Wagen gemacht haben soll. Bei dem Auto handelt es sich um einen blauen Nissan Micra mit Gütersloher Kennzeichen. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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