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Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 54-Jähriger bedroht Ehefrau - Festnahme durch SEK

Essen (ots)

45475 MH.-Dümpten: Gestern Abend (26. Juni) gab es an der Ursulastraße einen größeren Polizeieinsatz, bei dem ein 54-jähriger Mann durch das SEK festgenommen wurde.

Gegen 20:20 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei der Notruf ein, dass ein Mann (54) damit drohe, seiner Frau etwas anzutun. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mülheimer bewaffnet war, wurden Spezialeinheiten angefordert.

Kurze Zeit später konnte die Ehefrau (50) unversehrt das Haus verlassen. Der 54-Jährige wurde durch das SEK widerstandslos festgenommen. Dabei blieb er unverletzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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