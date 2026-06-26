Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Pedelecfahrer touchiert Schulkind - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45475 MH.-Dümpten: Leicht verletzt wurde am Dienstagmorgen (23. Juni) ein elfjähriger Junge, als ein bislang unbekanntes Kind ihn mit seinem Pedelec touchierte. Der Radfahrer fuhr weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Elfjährige ging um 7:08 Uhr auf dem Gehweg der Oberheidstraße in Richtung Denkhäuser Höfe, um den Bus zur Schule zu nehmen. Aus der Einfahrt einer dortigen Kirche fuhr plötzlich ein anderes Kind mit seinem Pedelec auf den Gehweg und touchierte den Elfjährigen. Dadurch wurde der Mülheimer leicht verletzt.

Der junge Radfahrer entschuldigte sich, fuhr dann jedoch weiter. Dieser wird als ca. 13-14 Jahre alt und 1,60m groß beschrieben, trug ein weißes T-Shirt und habe braune, wuschelige Haare gehabt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Kind machen können oder den Unfall sogar beobachtet haben. Hinweise bitte telefonisch an 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /aro

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