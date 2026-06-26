Polizei Essen

POL-E: Essen: Junger Mann wird von drei Unbekannten ausgeraubt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Montagabend (22. Juni) wurde ein 26-Jähriger auf der Krayer Straße von drei Unbekannten ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der junge Mann gab an, gegen 18:45 Uhr auf der Krayer Straße unterwegs gewesen zu sein, als er in Höhe Barbarastraße von drei Unbekannten aufgefordert wurde, ihnen Bargeld auszuhändigen. Der 26-Jährige verneinte dies, woraufhin die Unbekannten auf ihn einschlugen. Plötzlich hielt ein Auto an und die beiden Insassen forderten den 26-Jährigen auf, einzusteigen - um ihm so aus der Notsituation herauszuhelfen. Erst im Fahrzeug bemerkte der Mann, dass seine Armbanduhr und sein Handy fehlten. Er erstattete am Abend Anzeige auf einer Wache.

Die drei Unbekannten sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Sie sollen schwarze, lockige Haare haben und werden als südländisch beschrieben. Einer der Unbekannten soll mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Shorts bekleidet gewesen sein. Die beiden anderen Tatverdächtigen trugen weiße Shorts und weiße T-Shirts. Zusätzlich habe einer der Männer eine Bauchtasche getragen.

Das zuständige Kommissariat ermittelt wegen Raubes und sucht Zeugen - vor allem nach den beiden Männern, die den 26-Jährigen in ihrem Auto mitnahmen. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell