Polizei Essen

POL-E: Essen: Audi verunfallt nach mutmaßlichem Kraftfahrzeugrennen und endet in Außengastronomie

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Heute Nacht (29. Juni) kam es auf der Altendorfer Straße nach einem mutmaßlichen verbotenen Kraftfahrzeugrennen zu einem Verkehrsunfall, bei dem durch die Kollision eine dortige Außengastronomie durch ein beteiligtes Auto beschädigt wurde. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Um 1:20 Uhr fuhr eine 30-jährige Essenerin (türkische Staatsangehörigkeit) mit ihrem Mini Cooper auf der Altendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Neben ihr befand sich eine 31-Jährige aus Essen (türkische Staatsangehörigkeit) mit ihrem VW Golf. Hinter ihnen fuhr ein 23-Jähriger aus Düsseldorf (bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit) mit einem Audi A6. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhren die Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet und überholten sich mehrfach gegenseitig.

Laut Zeugen blinkte die 30-Jährige mit ihrem Mini in Höhe der Einmündung zur Nierenfeldstraße, als der Audi-Fahrer ausscherte und von links überholen wollte. Es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß prallte der Audi in die Außengastronomie eines dortigen Restaurants. Ein Gast wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Hilfe.

Die Fahrerin des Mini Coopers wurde ebenfalls leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Düsseldorfer blieb unverletzt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte noch in der Nacht Spuren, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Altendorfer Straße war bis ca. 8:30 Uhr gesperrt.

Gegen die drei Beteiligten wird nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens nach §315d StGB ermittelt. /aro

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