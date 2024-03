Polizei Essen

POL-E: Essen: Audi in Haltestelle abgedrängt - Unfallbeteiligter flüchtig - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45143 E-Altendorf:

Gestern Abend (21. März) kam es auf der Altendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Audi in eine Haltestelle gefahren ist. Der Fahrer wurde hierbei verletzt. Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Autofahrer, der den Audi möglicherweise abdrängte.

Gegen 18:30 Uhr befuhr ein Audi-Fahrer die Altendorfer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Haltestelle "Bockmühle", kurz hinter der Hirtsieferstraße, wechselte mutmaßlich ein Opel-Fahrer aufgrund eines Hindernisses vom rechten auf den linken Fahrstreifen und kollidierte hierbei mit dem Audi. Der Fahrer des Audis wich daraufhin nach links aus und krachte in die Haltestelle. Der Fahrer des mutmaßlichen Opels flüchtete unerkannt in Fahrtrichtung Innenstadt.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine wartenden Personen an dem Haltestellenunterstand. Durch den Zusammenstoß mit einem Glasgeländer und der Haltestelle flogen Glassplitter und ein Mülleimer durch die Luft, wodurch drei weitere Autos beschädigt wurden.

Der Audi-Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien, wurde bei dem Verkehrsunfall jedoch verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team erschien am Unfallort und übernahm die weitere Unfallaufnahme samt Spurensicherung.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen nun nach Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Nach Zeugenaussagen könnte es sich hierbei um einen dunklen Opel gehandelt haben. Hinweise nehmen wir unter der 0201/829-0 entgegen. /PaPe

