POL-E: Essen: 81-jähriger BMW-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

45149 E.-Margarethenhöhe:

Am Montagnachmittag (13. Februar) kam ein 81-jähriger mit seinem BMW aus bisher ungeklärten Gründen von der Sommerburgstraße ab, touchierte einen geparkten PKW und kollidierte schließlich mit einem Baum, der auf einen vorbeifahrenden PKW fiel. Der BMW-Fahrer wurde schwer verletzt.

Am Montag gegen 15:00 Uhr war ein 81-Jähriger mit seinem BMW auf der Sommerburgstraße in Fahrtrichtung Norbertstraße unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle soll der Fahrer laut Zeugenaussagen plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein, einen auf dem Gehweg geparkten Ford Focus touchiert haben und schließlich frontal mit einem Baum kollidiert sein. Durch den Zusammenstoß wurde der Baum so stark beschädigt, dass ein Längsriss entstand und der Stamm abbrach. Die Baumkrone fiel auf den fahrenden Suzuki einer 25-jährigen Fahrerin.

Die 25-Jährige blieb unverletzt. Der 81-jährige BMW-Fahrer wurde am Unfallort von einem Notarzt behandelt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Beseitigung des Baumes war die Feuerwehr vor Ort im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Sommerburgstraße zwischen Lührmannwald und Am Nachtigallental in beide Fahrtrichtungen gesperrt./SoKo

