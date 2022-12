Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Schockanrufer auf frischer Tat erwischt - Geldbote vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45475 MH.-Dümpten: Am Freitagnachmittag (16. Dezember) wurde ein 41-jähriger Pole vorläufig festgenommen - er gehört mutmaßlich zu einer Bande von Trickbetrügern und sollte nach einem Schockanruf bei einer 79-jährigen Mülheimerin als Geldbote agieren.

Gegen 14:45 Uhr meldete sich ein 20-jähriger Mülheimer bei der Leitstelle und gab an, seine Großmutter telefoniere zeitgleich mit falschen Polizeibeamten. Die Trickbetrüger hatten der Seniorin am Telefon vorgaukeln wollen, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und sie nun eine Kaution stellen müsse.

Die pfiffige Seniorin gaukelte ihrerseits den falschen Polizeibeamten vor, sie habe etwa 15 Tausend Euro in bar zuhause. Sie verabredete mit den Betrügern, dass ein Geldbote diese Summe kurze Zeit später an der Haustüre abholen sollte.

Doch statt des hübschen Sümmchens Bargeld erwarteten den Geldboten einige Polizeibeamte. Diese nahmen den 41-jährigen Polen vorläufig fest./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell