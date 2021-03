Polizei Essen

POL-E: Essen: 36-Jähriger stürzt mit E-Scooter und verletzt sich schwer

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel: Ein 36-Jähriger stürzte am Montagnachmittag (15. März) gegen 17:10 Uhr mit einem E-Scooter am Berliner Platz und verletzte sich schwer. Der E-Scooter-Fahrer war auf dem Fußweg am Berliner Platz, Höhe des Cinemaxx-Gebäudes, unterwegs. Plötzlich verlor er vermutlich die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet mit dem Lenker und dem Roller ins straucheln und stürzte. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Eine Passantin (30) leistete dem 36-Jährigen sofort Erste Hilfe. Der Mann musste von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. Die Polizei nahm den Verkehrsunfall entsprechend auf. /JH

