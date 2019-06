Polizei Essen

POL-E: Essen: Ladendiebe auf frischer Tat gefasst

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel: Gestern Mittag (26. Juni, 12:23 Uhr) konnten im Einkaufszentrum an der Haedenkampstraße vier Ladendiebe (19,33,35,49) vorläufig festgenommen werden.

Ein Ladendetektiv hatte beobachtet, wie die vier Männer in einem der Geschäfte Waren mit nicht unerheblichem Wert in mehrere Sporttaschen gefüllt haben. Als Polizisten die Männer am Ausgang ansprachen, flohen sie in unterschiedliche Richtungen, sie konnten aber kurze Zeit später gefasst werden./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell