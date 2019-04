Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Gartentor

Gerolstein (ots)

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, beschädigten bisher unbekannte Täter im Tatzeitraum 14.04.2019, 18:00 Uhr bis 18.04.2019, 10:00 Uhr ein Gartentor im Bereich der Lissinger Straße in Gerolstein, in unmittelbarer Nähe der Realschule Plus, wo es in Vergangenheit bereits zu Farbschmierereien kam.

Das Gartentor wurde mit schwarzer Farbe besprüht.

Es könnte einen Tatzusammenhang zu den bereits gemeldeten Beschädigungen an der Realschule bestehen.

Hinweise zur Tat oder den Tätern werden an die Polizeiwache Gerolstein (06591/95260) oder die Polizeiinspektion Daun (06592/96260) erbeten.

