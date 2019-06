Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Massive Trickbetrügereien im Mülheimer Stadtgebiet

Essen (ots)

45468 MH.-Stadtgebiete: In weniger als 24 Stunden (25./26. Juni) ereignete sich im Mülheimer Stadtgebiet eine Vielzahl von Trickbetrügereien. In den meisten Fällen erkannten die Senioren die üble Masche, sodass es zu keinem Vermögensverlust kam. Allein in Mülheim wurden mindestens 10 Anzeigen aufgenommen. Ein falscher Polizeibeamter hatte Erfolg bei einer 82-jährigen Mülheimerin. Er täuschte die Frau, dass möglicherweise eine Diebesbande in der nächsten Zeit bei ihr einbrechen würde. Um ihr Bargeld und ihren Schmuck in Sicherheit zu bringen, soll sie all ihre Wertgegenstände zusammen packen. Die "Polizei" nimmt das Hab und Gut zur sicheren Verwahrung an sich, bis die angebliche Diebesbande gefasst ist. Aus Angst alle die wertvollen Gegenstände zu verlieren, kam die Seniorin der Aufforderung nach. Die gepackte Tasche stellte sie in den Hausflur. Bereits kurze Zeit später holte ein Betrüger die Tasche ab. Schmuck, Geldbörse samt Inhalt und Bargeld in vierstelliger Höhe sind durch die Täter erbeutet worden. Später ist hier das Vorgehen der angeblichen Polizei komisch vorgekommen und sie informierte die richtige Polizei. Bereits Tage zuvor wurde die Dame immer wieder von einer Männerstimme und einem vorgegaukelten Polizisten angerufen. Die Trickbetrüger gehen immer dreister auf vor allem ältere Menschen zu und versuchen sie durch ausgedachte Maschen zu beeinflussen. Die Maschen reichen von dem falschen Polizeibeamten, über falsche Handwerker, dem "Enkel-Trick, bis hin zu Microsoft-Mitarbeiter und vielen weiteren... Die Polizei warnt ausdrücklich vor fremden Personen, die Sie telefonisch kontaktieren. Geben Sie niemals Wertgegenstände oder Bargeld heraus, nennen sie am Telefon keinen persönlichen Daten wie Kontonummer oder Ähnliches. Werden Sie aus welchem Wege auch immer kontaktiert, so informieren Sie in jedem Falle die Polizei unter der 110! /JH

